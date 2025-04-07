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Марочко: ВСУ начали чаще бить по инфраструктуре и гражданским машинам в ЛНР

Боевики Зеленского продолжают наносить удары по районам и городам ЛНР.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины нарастили число ударов по инфраструктуре и гражданским автомобилям в Луганской Народной Республике. Об этом РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться напряженной. Боевики Владимира Зеленского продолжают удары и городам и районам республики, граничащим с линей боевого соприкосновения.

«Немного выросло использование украинскими боевиками ударных дронов среднего радиуса действия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и автотранспорту», — заявил Марочко.

Ранее украинский беспилотник атаковал магазин в Горловке. Как отметил глава городского округа Иван Приходько, инцидент зафиксирован в жилом массиве «Комсомолец» Никитовского района.

А в результате обстрела города 6 апреля со стороны вооруженных формирований Украины в центре Горловки ранен мирный житель. Противник выпустил шесть кассетных боеприпасов из района населенного пункта Катериновка.