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Над Азовским морем и Крымом сбили 14 беспилотников

За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны отразили попытку киевского режима атаковать регионы РФ украинскими беспилотниками. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Над Азовским морем военнослужащие РФ уничтожили 13 украинских беспилотников, еще один дрон ВСУ сбили над территорией Республики Крым.

Всего за ночь наши бойцы ликвидировали 19 БПЛА Украины.

6 апреля оборонное ведомство сообщило, что в ходе атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры России 5 апреля была повреждена высоковольтная линия Островская — Ковыльное ГУП РК «Крымэнерго».

За ночь 4 апреля военные РФ уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Азовского моря.

3 апреля Верховный суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Ялты, который признан виновным в сотрудничестве с иностранным государством, установив контакт с Минобороны Украины.