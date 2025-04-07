Над Азовским морем и Крымом сбили 14 беспилотников

Над Азовским морем военнослужащие РФ уничтожили 13 украинских беспилотников, еще один дрон ВСУ сбили над территорией Республики Крым.
Всего за ночь наши бойцы ликвидировали 19 БПЛА Украины.
6 апреля оборонное ведомство сообщило, что в ходе атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры России 5 апреля была повреждена высоковольтная линия Островская — Ковыльное ГУП РК «Крымэнерго».
За ночь 4 апреля военные РФ уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Азовского моря.
3 апреля Верховный суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Ялты, который признан виновным в сотрудничестве с иностранным государством, установив контакт с Минобороны Украины.