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В Тимашевском районе беспилотник повредил железную дорогу

В Тимашевском районе один из беспилотников повредил железную дорогу.

На месте работают специалисты.

Как сообщили в оперативном штабе со ссылкой на ЕДДС района, подавленный летательный аппарат упал между хуторами Кубанец и Танцура-Крамаренко. В результате этого повреждена сама железная дорога и контактная сеть. При этом пострадавших в результате атаки не зафиксировано.

В оперативном штабе региона рассказали, что в настоящее время на месте происшествия работает аварийная бригада РЖД. Кроме того, привлечен ремонтно-восстановительный поезд из Тимашевска. В устранении последствий участвуют 27 специалистов и 7 единиц техники. Поезда временно следуют по обходному пути, минуя поврежденный участок. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме.

В оперативном штабе также сообщили, что в ночь с 6 на 7 апреля было уничтожено 19 БПЛА. При этом 4 ликвидировали над территорией Краснодарского края. Больше всего было сбито беспилотников над акваторией Азовского моря — 13.

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что с 23 на 24 марта, система противовоздушной обороны сбила один БпЛА над Краснодарским краем. Всего за ночь уничтожено 28 беспилотников.