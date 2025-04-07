В Тимашевском районе беспилотник повредил железную дорогу

Как сообщили в оперативном штабе со ссылкой на ЕДДС района, подавленный летательный аппарат упал между хуторами Кубанец и Танцура-Крамаренко. В результате этого повреждена сама железная дорога и контактная сеть. При этом пострадавших в результате атаки не зафиксировано.