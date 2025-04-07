Анатолий Зайцев из Бодайбо погиб в зоне СВО

Анатолий окончил школу в Бодайбо в 2004 году. Работал инспектором в заповеднике «Витимский» с 2013 по 2022 год. С мая 2023 по февраль 2024 был десантником-пожарным в Бодайбинском авиаотделении, за что получил Почетную грамоту. У военнослужащего остались две дочери.