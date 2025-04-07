Анатолий Зайцев из Бодайбо погиб в зоне СВО

Анатолий Зайцев, родившийся 6 ноября 1988 года в Бодайбо, погиб 4 марта 2024 года в зоне специальной военной операции. Посмертно награжден орденом Мужества, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) администрации Бодайбо.
Анатолий окончил школу в Бодайбо в 2004 году. Работал инспектором в заповеднике «Витимский» с 2013 по 2022 год. С мая 2023 по февраль 2024 был десантником-пожарным в Бодайбинском авиаотделении, за что получил Почетную грамоту. У военнослужащего остались две дочери.
В феврале 2024 года Зайцев отправился служить в зону СВО. Он был оператором FPV-дронов в штурмовой роте. Во время первого задания под обстрелом помогал раненым товарищам эвакуироваться в госпиталь в районе п. Северное Ясиноватского района Донецкой области.