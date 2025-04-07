Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Днепра»

«Подразделения группировки войск “Днепр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Садовое и Понятовка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.