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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Днепра»

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 70 военных Украины, боевую бронемашину, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Садовое и Понятовка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.