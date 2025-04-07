«Подразделениями группировки войск “Север” на белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы, Великий Прикол и Осоевка Сумской области. Потери противника составили свыше 85 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля», — говорится в сводке военного ведомства.
ВСУ потеряли более 85 военных в зоне действий «Севера»
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 85 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на белгородском направлении, сообщило в понедельник Министерство обороны РФ.