ВСУ потеряли более 85 военных в зоне действий «Севера»

«Подразделениями группировки войск “Север” на белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы, Великий Прикол и Осоевка Сумской области. Потери противника составили свыше 85 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля», — говорится в сводке военного ведомства.