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ВСУ потеряли более 85 военных в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 85 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на белгородском направлении, сообщило в понедельник Министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” на белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы, Великий Прикол и Осоевка Сумской области. Потери противника составили свыше 85 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля», — говорится в сводке военного ведомства.