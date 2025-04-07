Бойцы «Юга» улучшили тактическое положение

«Противник потерял до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 22 автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств», — добавили в МО РФ.