Бойцы «Юга» улучшили тактическое положение

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям семи механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Часов Яр, Константиновка, Артем, Калиново и Тарасовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«Противник потерял до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 22 автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств», — добавили в МО РФ.