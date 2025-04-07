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Бойцы «Юга» улучшили тактическое положение

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Группировка войск «Юг» нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 300 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям семи механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Часов Яр, Константиновка, Артем, Калиново и Тарасовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«Противник потерял до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 22 автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств», — добавили в МО РФ.