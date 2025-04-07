ВС России освободили Катериновку в ДНР

Военные группировки войск «Центр» поделились, что взять Успеновку им в том числе помогли довольно нестандартные подходы. Так, личный состав был заброшен внутрь села на мотоциклах и электрических самокатах втайне от украинских боевиков. Военнослужащие уточнили, что работали в группах по трое.