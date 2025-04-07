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Средства ПВО сбили 95 беспилотников

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам ракетно-артиллерийского вооружения, средства ПВО сбили 95 беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 137 районах», — говорится в сообщении Минобороны.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 50 177 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 710 танков и других боевых бронированных машин, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 320 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 750 единиц специальной военной автомобильной техники.