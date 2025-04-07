Средства ПВО сбили 95 беспилотников

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 137 районах», — говорится в сообщении Минобороны.