ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР
Подразделения группировки «Запад» заняли село Катериновка Донецкой Народной Республики.
Группировка «Север» продвинулась в Сумской области
Военнослужащие «Северной» группировки атаковали три бригады и штурмовой полк противника в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы, Великий Прикол и Осоевка Сумской области.
«Потери противника составили свыше 85 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля», — сообщили в Минобороны РФ.
Группировка «Запад» противостоит противнику в ДНР и Харьковской области
Бойцы «Запада» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Купянск, Шийковка Харьковской области, Новое и Кировск ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 215 военнослужащих. Также украинская сторона лишилась трех артиллерийских орудий, станции радиоэлектронной борьбы и склада боеприпасов.
Бойцы «Южной» группировки улучшили тактическое положение
Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение восьми бригадам противника в районах семи населенных пунктов ДНР.
Украинская сторона потеряла порядка 300 человек, две боевые бронированные машины, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.
Подразделения «Центра» заняли выгодные рубежи
Подразделения «Центральной» группировки атаковали десять бригад, штурмовой полк и полк беспилотных авиационных комплексов в районах десяти населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли порядка 440 боевиков, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.
Бойцы «Востока» продавили оборону противника
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Поддубное, Комар, Бурлацкое и Вольное Поле ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 140 человек. Также уничтожены боевая бронированная машина, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии ВСУ.
Подразделения «Днепра» улучшили тактическое положение
Военнослужащие «Днепра» атаковали пять бригад противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Садовое и Понятовка Херсонской области.
«Уничтожены до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля», — рассказали в Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по пунктам управления БПЛА, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 137 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 95 БПЛА самолетного типа.