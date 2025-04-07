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Главное из брифинга Минобороны 7 апреля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 7 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР

Подразделения группировки «Запад» заняли село Катериновка Донецкой Народной Республики.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Север» продвинулась в Сумской области

Военнослужащие «Северной» группировки атаковали три бригады и штурмовой полк противника в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы, Великий Прикол и Осоевка Сумской области.

«Потери противника составили свыше 85 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля», — сообщили в Минобороны РФ.

Группировка «Запад» противостоит противнику в ДНР и Харьковской области

Бойцы «Запада» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Купянск, Шийковка Харьковской области, Новое и Кировск ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 215 военнослужащих. Также украинская сторона лишилась трех артиллерийских орудий, станции радиоэлектронной борьбы и склада боеприпасов.

Бойцы «Южной» группировки улучшили тактическое положение

Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение восьми бригадам противника в районах семи населенных пунктов ДНР.

Украинская сторона потеряла порядка 300 человек, две боевые бронированные машины, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения «Центра» заняли выгодные рубежи

Подразделения «Центральной» группировки атаковали десять бригад, штурмовой полк и полк беспилотных авиационных комплексов в районах десяти населенных пунктов ДНР.

За сутки ВСУ потеряли порядка 440 боевиков, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Бойцы «Востока» продавили оборону противника

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Поддубное, Комар, Бурлацкое и Вольное Поле ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 140 человек. Также уничтожены боевая бронированная машина, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии ВСУ.

Подразделения «Днепра» улучшили тактическое положение

Военнослужащие «Днепра» атаковали пять бригад противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Садовое и Понятовка Херсонской области.

«Уничтожены до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля», — рассказали в Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по пунктам управления БПЛА, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 137 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 95 БПЛА самолетного типа.