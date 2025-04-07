«Заводят колумбийцев в район урочища Глубокое», — рассказал собеседник агентства, ссылаясь на данные разведки.
Ранее украинское издание «Зеркало недели» писало, что командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян подтвердил наличие наемников из Колумбии в составе штурмовой роты в Курской области. По его словам, в апреле ожидается прибытие еще 200 человек.
Посол республики в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра ранее рассказал РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет, известно примерно о 70−80 ликвидированных в боях. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.
Минобороны неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Ситуация в Курской области.
В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. По подсчетам РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили более 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.