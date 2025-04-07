Российские вооруженные силы уничтожили в ДНР сеть бункеров, возведение которых для ВСУ спонсировал олигарх Ринат Ахметов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на офицера 114-й бригады 51-й армии с позывным «Харам».
По словам российского военного, бункеры начали попадаться за 2−3 километра от населенного пункта Андреевка. При этом в результате действий пехотных штурмовых групп ВС РФ и расчетов БПЛА большинство этих убежищ ВСУ были сожжены. Всего подобных бункеров было обнаружено около десятка.
Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отказал в поддержке украинскому оператору электроэнергии ДТЭК. Причиной стало то, что компанию контролирует олигарх Ринат Ахметов.
Также сообщалось, что украинский бизнесмен Ринат Ахметов подал иск к Российской Федерации. Через арбитражный суд предприниматель потребовал компенсацию за потерянные активы в Донецкой и Луганской областях.
О том, как украинские олихархи хотели продолжать зарабатывать в российском Крыму, скрывая свои активы на полуострове, читайте здесь на KP.RU.