В ДНР российские военные сожгли бункеры олигарха Ахметова для ВСУ

По словам российского военного, бункеры начали попадаться за 2−3 километра от населенного пункта Андреевка. При этом в результате действий пехотных штурмовых групп ВС РФ и расчетов БПЛА большинство этих убежищ ВСУ были сожжены. Всего подобных бункеров было обнаружено около десятка.