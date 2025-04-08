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Момент подрыва изнутри бронетранспортера M113 ВСУ попал на видео

Оставшиеся в живых боевики ВСУ бросили поврежденную машину, оставив раненых и погибших.

В сети появилось видео, запечатлевшее неудачную попытку эвакуации украинских бойцов с использованием бронетранспортера американского производства.

Съемка велась с экшн-камеры одного из военнослужащих ВСУ. На кадрах видно, как бронемашина M113 подъезжает к зданию, где укрывались пехотинцы, после чего начинается посадка через задний трап.

Однако практически сразу после начала движения бронетехника попадает под мощный взрыв, который пробивает корпус и сопровождается яркой вспышкой внутри. Согласно предварительным данным, причиной могла стать противотанковая мина, но также рассматриваются версии удара дрона-камикадзе или применения противотанкового вооружения.

Оставшиеся в живых бойцы были вынуждены оставить поврежденную машину, а также погибших и раненых товарищей, и отступить пешком.

Ранее на Украине разбился подаренный ВСУ Британией вертолет Sea King.