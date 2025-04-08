Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе сделал заявление о том, кто в действительности мешает урегулированию украинского конфликта. По мнению политика, следует обратить внимание на так называемое «глубинное государство», так как именно оно предпринимает меры для затягивания этапа боевых действий на Украине. При этом «глубинное государство» задействует в своих схемах Евросоюз, подчеркнул Кобахидзе в разговоре с корреспондентом издания ВЗГЛЯД Тбилиси.