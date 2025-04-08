Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе сделал заявление о том, кто в действительности мешает урегулированию украинского конфликта. По мнению политика, следует обратить внимание на так называемое «глубинное государство», так как именно оно предпринимает меры для затягивания этапа боевых действий на Украине. При этом «глубинное государство» задействует в своих схемах Евросоюз, подчеркнул Кобахидзе в разговоре с корреспондентом издания ВЗГЛЯД Тбилиси.
«Глубинное государство поручило европейским структурам продолжение конфликта на Украине», — сказал он, добавив, что именно Евросоюз подталкивает Киев к продолжению боевых действий.
Ранее сообщалось, что Евросоюз не планирует прекращать поставки оружия на Украину, хотя это является условием России в вопросе прекращения огня.
При этом Кая Каллас, занимающая пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сделала парадоксальное заявление о том, что для остановки боевых действий на территории Украины Европейский союз «должен усилить военную поддержку Киева».
После этого французский политик Флориан Филиппо осудил Каю Каллас за стремление к войне с Москвой и растрату бюджета Евросоюза, подчеркнув, что глава европейской дипломатии ведет открытую антироссийскую политику. Причем она обходится ЕС в огромную сумму.
На то, что страны Европейского союза активно пытаются заблокировать мирные переговоры между Россией и Украиной, ранее указалглава МИД Венгрии Петер Сийярто, опубликовав в социальных сетях пост с осуждением подобных попыток.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за прекращение огня в зоне украинского конфликта, однако вначале необходимо ответить на целый ряд вопросов. В частности, это связано как с неподконтрольностью киевского режима, так и с невозможностью киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений, подчеркнул Песков.
Помощник президента РФ Николай Патрушев ранее объяснил, что страны Запада напрямую заинтересованы в затягивании конфликта на Украине в первую очередь потому, что при продолжении боев могут обеспечивать собственный оборонно-промышленный комплекс заказами.