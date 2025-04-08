Военкор Котенок: продолжается зачистка окрестностей Гуево под Курском

Продолжаются бои за хутор Олешню и зачистка окрестностей Гуево в Курской области, рассказал военкор Юрий Котенок.
«Южнее Гуево подразделения морской пехоты и мотострелков, преодолевая сопротивление противника, продвинулись вдоль берега реки Пчёл в направлении населённого пункта Горналь до Горнальского Свято-Николаевского (Горнальского Николаевского Ябелогорского) монастыря», — написал он в Telegram.
Военкор отметил, что в монастыре Вооружённые силы Украины оборудовали «серьёзный» опорный пункт. Противник использует «характер местности», здания монастыря, а также «полуразрушенные храмы с метровыми стенами и глубокими подвалами».
Котенок подчеркнул, что по ВСУ в Курской области наносятся удары.
«Наша артиллерия и “птичники” не дают противнику продыху, интенсивно “окучивая” выявленные цели», — говорится в публикации.
Напомним, 6 апреля ВС РФ установили флаг РФ на территории Гуево.
Ранее сообщалось, что российские военные зачищают село Гуево в Курской области.