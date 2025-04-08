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Украинский дипломат Телиженко: Киев искажает число погибших солдат ВСУ

Экс-сотрудник посольства пояснил, что не все семьи погибших военнослужащих ВСУ получили компенсацию.

Глава киевского режима Владимир Зеленский приводит искажённую информацию о погибших солдатах ВСУ, учитывая только тех военных, за которых предоставили компенсацию, заявил бывший сотрудник посольства Украины в Вашингтоне Андрей Телиженко.

По словам дипломата, украинский политик утверждает, что погибли только от 35 тыс. до 50 тыс. военнослужащих.

«Потому что у него статистика — то, сколько выплатили людям», — сказал Телиженко в интервью журналисту Александру Шелесту*.

Экс-сотрудник посольства пояснил, что не все семьи погибших получили компенсацию.

Он отметил, что киевский режим не в состоянии предоставлять положенные выплаты, вследствие чего подавляющее большинство жителей Украины не стремится вступать в ВСУ.

Напомним, в середине февраля Зеленский заявлял, что число погибших украинских военных может быть на «десятки тысяч» больше, чем озвучиваемые Киевом цифры. Он признал, что не учитываются пропавшие без вести, чья судьба неизвестна.

В конце января Минобороны России проинформировало, что в течение последнего полугодия ВСУ ежемесячно теряют около 50 тыс. военнослужащих.

* Признан в России иностранным агентом.