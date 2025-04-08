«Пытались сломать, выставляя на мороз в тонкой одежде»: Российский боец чудом выжил в восьмимесячном плену ВСУ

Родным Наджафа сообщили печальную весть — боец погиб. Однако это оказалось не так — мужчине удалось вырваться из лап смерти. Правда, заслуги украинских медиков в этом особо не было — все, что они сделали — это лишь вытащили из его тела осколки. А лечить дальше готовы были при одном условии — сотрудничество с СБУ. Когда Наджаф отказался от предательства, его фактически бросили на произвол судьбы.