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«Пытались сломать, выставляя на мороз в тонкой одежде»: Российский боец чудом выжил в восьмимесячном плену ВСУ

Штурмовик из Дагестана чудом выжил в восьмимесячном плену ВСУ под Львовом.

Штурмовик из Дагестана Наджаф чудом выжил, проведя восемь месяцев в плену у ВСУ под Львовом. Боец получил серьезное ранение в живот и чуть не умер от ран и бесчеловечного отношения украинских военных. Историю своего спасения Наджаф рассказал RT.

В плен Наджаф попал из-за серьезного ранения. Боец три дня в одиночку героически удерживал позицию в ДНР. Однако в конце концов все же был ранен осколками — прямо в живот. От боли и крови боец потерял сознание — а пришел в себя уже в украинском плену.

Родным Наджафа сообщили печальную весть — боец погиб. Однако это оказалось не так — мужчине удалось вырваться из лап смерти. Правда, заслуги украинских медиков в этом особо не было — все, что они сделали — это лишь вытащили из его тела осколки. А лечить дальше готовы были при одном условии — сотрудничество с СБУ. Когда Наджаф отказался от предательства, его фактически бросили на произвол судьбы.

«Из лекарств давали только ибупрофен. Одного бойца довели до гангрены: не вытащили ему осколок из ноги, затем ампутировали её», — вспоминает боец.

Российского бойца в плену держали в ужасных условиях — в камере по щиколотку стояла моча, а в еде, которую давали пленным, попадались тараканы и черви. Не гнушались ВСУ и пытками. Пытаясь сломить бойцов ВС РФ, их выставляли в тонкой одежде на мороз.

Несмотря на все издевательства, Наджаф выжил, более того — в результате обмена вернулся в Россию и сейчас восстанавливает здоровье в столичном госпитале.

Ранее вернувшийся из украинского плена русский солдат рассказал о созданном во Львове трудовом лагере для россиян.

Откровенный рассказ ополченца Донбасса о встрече с украинским солдатом, который его убивал в плену, читайте здесь на KP.RU.