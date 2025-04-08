Бойцы Вооружённых сил Украины занимали квартиры и частные дома жителей Дзержинска в Донецкой народной республике, рассказал беженец.
В частности, он отметил, что украинские солдаты поселились у него дома.
«Заселились, как обычно, не без посторонней помощи. Там был у нас уличный комитет, такая баба не очень приятная. К ней приехал участковый и говорит, что надо расселить военных, либо будут проблемы. Естественно, она сразу всех слила. В администрации она кем-то числилась, просто что она как лицо гражданское, но с какими-то полномочиями», — сказал мужчина в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что такая схема «позволяла» солдатам ВСУ занимать большие дома с «хорошими погребами».
Напомним, в феврале российские военные освободили Дзержинск, расположенный в 90 километрах от Донецка.
Ранее сообщалось, что житель Дзержинска помог военнослужащим российской армии, указав позиции Вооружённых сил Украины в городе на картах.