Солдаты ВСУ в Дзержинске занимали квартиры и дома местных жителей

«Заселились, как обычно, не без посторонней помощи. Там был у нас уличный комитет, такая баба не очень приятная. К ней приехал участковый и говорит, что надо расселить военных, либо будут проблемы. Естественно, она сразу всех слила. В администрации она кем-то числилась, просто что она как лицо гражданское, но с какими-то полномочиями», — сказал мужчина в беседе с РИА Новости.