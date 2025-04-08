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Жительница Суджи рассказала, как прощалась с жизнью при обстреле ВСУ

Женщина рассказала, что ее семья выжила чудом — недалеко от ее дома находилась установка ПВО.

Источник: Аргументы и факты

Во время массированного обстрела в ночь на 6 августа жители города Суджа Курской области пережили моменты настоящего ужаса, полагая, что не доживут до утра.

Одна из местных жительниц, Любовь, поделилась с ТАСС воспоминаниями о той ночи: её семья укрылась в погребе, когда над домом пролетали ракеты, слышались взрывы и в небе были видны зеленые вспышки. В эти минуты люди прощались друг с другом, готовясь к худшему.

По словам женщины, выжить им удалось чудом. Поблизости находилась позиция противовоздушной обороны, которая смогла предотвратить падение обломков и возможный пожар, тем самым спасая дома мирных жителей.

Ранее сообщалось, как в лесопосадках Курской области, находившихся под украинской оккупацией, находили тела с разными степенями разложения и различными повреждениями.