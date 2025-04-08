Жительница Суджи рассказала, как прощалась с жизнью при обстреле ВСУ

Во время массированного обстрела в ночь на 6 августа жители города Суджа Курской области пережили моменты настоящего ужаса, полагая, что не доживут до утра.
Одна из местных жительниц, Любовь, поделилась с ТАСС воспоминаниями о той ночи: её семья укрылась в погребе, когда над домом пролетали ракеты, слышались взрывы и в небе были видны зеленые вспышки. В эти минуты люди прощались друг с другом, готовясь к худшему.
По словам женщины, выжить им удалось чудом. Поблизости находилась позиция противовоздушной обороны, которая смогла предотвратить падение обломков и возможный пожар, тем самым спасая дома мирных жителей.
Ранее сообщалось, как в лесопосадках Курской области, находившихся под украинской оккупацией, находили тела с разными степенями разложения и различными повреждениями.