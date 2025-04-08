Жительница Суджи рассказала, как прощалась с жизнью при обстреле ВСУ

Одна из местных жительниц, Любовь, поделилась с ТАСС воспоминаниями о той ночи: её семья укрылась в погребе, когда над домом пролетали ракеты, слышались взрывы и в небе были видны зеленые вспышки. В эти минуты люди прощались друг с другом, готовясь к худшему.