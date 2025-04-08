Александр Гуцалюк из Байкальска героически погиб в зоне СВО

Боец родился в поселке Выдрино, что в Бурятии. Там же окончил среднюю школу, в 2004 году был призван в армию, служил в одной из танковых частей в Алтайском крае. Затем вернулся домой, а в 2016 году переехал в Солзан, что в Слюдянском районе, там начал работать на железной дороге.