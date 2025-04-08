Александр Гуцалюк из Байкальска героически погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Александр Гуцалюк, житель Байкальска. Об этом КП-Иркутск сообщил Василий Темгеневский, глава администрации Байкальского городского поселения.
Боец родился в поселке Выдрино, что в Бурятии. Там же окончил среднюю школу, в 2004 году был призван в армию, служил в одной из танковых частей в Алтайском крае. Затем вернулся домой, а в 2016 году переехал в Солзан, что в Слюдянском районе, там начал работать на железной дороге.
— В 2022 году в рамках частичной мобилизации был призван на военную службу и уехал «за ленточку». 10 ноября 2024 года Александр Гуцалюк героически погиб во время боя в районе населённого пункта Авдеевка в Донецкой Народной Республике, — рассказывает Василий Темгеневский.
Бойца не стало в возрасте 39 лет, дома его ждали сестра и братья.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Илья Бадуев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО.