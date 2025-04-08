ВС РФ сковали и изолировали ВСУ на участке Запорожского направления

«Противник уже не двигается так активно и так смело, не передвигается. Даже по сравнению с прошлым месяцем — сколько машин мы жгли, сейчас такого уже не встретить. Мы видим плоды работы. Частично сковали и изолировали», —отметил боец «Москва».