Российские военные из подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» сковали и частично изолировали боевиков ВСУ на одном из участков линии соприкосновения на Запорожском направлении. О этом РИА Новости сообщил командир отделения взвода дронов с позывным «Москва».
По его словам, работа ВС РФ изолировала украинских военных, практически обездвижив их.
«Противник уже не двигается так активно и так смело, не передвигается. Даже по сравнению с прошлым месяцем — сколько машин мы жгли, сейчас такого уже не встретить. Мы видим плоды работы. Частично сковали и изолировали», —отметил боец «Москва».
7 апреля российские бойцы в Запорожской области ударами беспилотников уничтожили склад горюче-смазочных материалов ВСУ, источники полевого электропитания, ретранслятор и антенну интернет-связи Starlink.
Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных Сил России практически полностью освободили Курскую область. Сейчас ведутся бои за населенный пункт Гуево. Изгнанные боевики ВСУ перебрасывают элитные подразделения БПЛА под Сумы ради удержания последних российских сел.