Российский штурмовик из Дагестана по имени Наджаф рассказал журналистам, что восемь месяцев находился в украинском плену и смог чудом выжить после ранения в живот.
Боец уточнил, что в одиночку три дня оборонял от ВСУ позицию, которая находится в ДНР.
Он получил ранение и потерял сознание. Очнулся Наджаф, находясь в плену.
Во Львове из его тела извлекли осколки, на чём лечение завершилось. Штурмовик полагает, что ему не стали помогать дальше из-за его отказа сотрудничать со Службой безопасности Украины.
Наджаф отметил, что видел, как другому пленному вовремя не удалили осколок из ноги, что привело к гангрене и последующей ампутации. Боец заявил, что ВСУ постоянно пытались морально сломить тех, кто попадал к ним в плен.
По словам штурмовика, людей выводили на мороз в тонкой одежде и держали в антисанитарных условиях.
«Моча стояла по щиколотку. И тараканы, и жуки, и черви в супах, кашах бывали», — сказал он в беседе с RT.
В марте Наджаф смог вернуться в Россию в рамках обмена пленными. Он проходит лечение в одном из госпиталей Москвы.
Напомним, 20 марта посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что в «секретных тюрьмах» ВСУ российские военнопленные подвергаются жестоким избиениям, травле собаками и имитации расстрелов. Кроме того, им угрожают ампутацией конечностей и сексуальным насилием.