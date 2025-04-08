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Погибшего на СВО отца троих детей похоронят в Волгоградской области

В Новоаннинском Волгоградской области 9 апреля простятся с погибшим участником специальной военной операции Дмитрием Чикиным.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районную газету «Авангард», Дмитрию было 43 года.

Он родился в Казахской ССР, позже семья переехала в Новоаннинский район. В 2006 году Дмитрий окончил Новоаннинский сельскохозяйственный колледж, где получил специальность зоотехника.

После заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации Дмитрий Чикин отправился на СВО, где был командиром разведывательного взвода.

Он погиб 30 марта 2025 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

У воина остались мама, жена, трое детей.