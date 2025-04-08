Погибшего на СВО отца троих детей похоронят в Волгоградской области

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районную газету «Авангард», Дмитрию было 43 года.
Он родился в Казахской ССР, позже семья переехала в Новоаннинский район. В 2006 году Дмитрий окончил Новоаннинский сельскохозяйственный колледж, где получил специальность зоотехника.
После заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации Дмитрий Чикин отправился на СВО, где был командиром разведывательного взвода.
Он погиб 30 марта 2025 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции.
У воина остались мама, жена, трое детей.