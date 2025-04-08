Meta Defence: система ПВО Европы как никогда уязвима перед ракетами РФ

В публикации подчёркивается, что ситуация не изменится по крайней мере до 2029 года, поскольку 35% систем «земля-воздух», которые есть в распоряжении у стран региона, являются европейскими. Авторы также привели выдержку из военной доктрины США, в которой говорится, что система противовоздушная оборона никогда не являлась сильной стороной ВС Европы.