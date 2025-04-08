Система противовоздушной обороны европейских государств стала особенно уязвима перед российскими ракетами, включая комплекс «Искандер-М», написал французский портал Meta Defence.
«Страны Европы имеют на вооружении менее 50 зенитных батарей дальнего радиуса действия Patriot, SAMP/T и С-300, из которых только половина обладает противоракетным потенциалом против ракет малой дальности, таких как “Искандер-М”», — отмечают авторы статьи.
В публикации подчёркивается, что ситуация не изменится по крайней мере до 2029 года, поскольку 35% систем «земля-воздух», которые есть в распоряжении у стран региона, являются европейскими. Авторы также привели выдержку из военной доктрины США, в которой говорится, что система противовоздушная оборона никогда не являлась сильной стороной ВС Европы.
Напомним, в октябре журнал Military Watch Magazine сообщил, что в результате ударов российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» ВСУ теряют ценные вооружения, переданные Западом киевскому режиму.
В феврале обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт предупредил, что усовершенствованные баллистические ракеты «Искандер» смогут наносить удары по украинским аэродромам и уничтожать истребители F-16 производства США.