В районе города Купянска Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления, но российские военные успешно уничтожили их бронетехнику. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Бойцы из группировки «Запад» гвардейских войск эффективно противостоят атакам украинской бронетехники и элитных подразделений ВСУ на купянском направлении в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что Украина наращивает количество расчётов беспилотных летательных аппаратов спецбатальона «Ахиллес» для противостояния российским войскам на купянском направлении.