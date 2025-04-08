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Появились кадры уничтожения бронетехники ВСУ в районе Купянска

Удары наносят бойцы группировки войск «Запад», участвующие в отражении атак.

Источник: Аргументы и факты

В районе города Купянска Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления, но российские военные успешно уничтожили их бронетехнику. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Бойцы из группировки «Запад» гвардейских войск эффективно противостоят атакам украинской бронетехники и элитных подразделений ВСУ на купянском направлении в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что Украина наращивает количество расчётов беспилотных летательных аппаратов спецбатальона «Ахиллес» для противостояния российским войскам на купянском направлении.