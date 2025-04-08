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ВС РФ взяли в плен под Часовым Яром боевиков бригады ВСУ

Штурмовики ВСУ сдались в плен, поняв бесполезность сопротивления у Часова Яра.
Источник: Комсомольская правда

Российские военные 3-го армейского корпуса взяли в плен двух штурмовиков Вооруженных сил Украины в районе села Ступочки под Часовым Яром. Об этом о ссылкой на силовые структуры сообщает РИА Новости.

Отмечается, что противник сложил оружие, поняв бесперспективность сопротивления.

«Мы сидели на левом фланге, держали позицию, а ваши подошли, ну мы и потеряли ее», — сказал один из пленных украинских штурмовиков.

Ранее российский боец взял двоих ВСУшников в плен, забравшись в окоп с двумя гранатами.

Пленный ВСУ Руслан Мелещенко рассказал на допросе, что моральное состояние украинских солдат стремительно ухудшается из-за беспорядков и хищений внутри Вооруженных сил Украины. Мужчина раскрыл также, что командование ВСУ плохо организует боевые операции. Нехватка людей в армии достигла критического уровня. Из-за этого военкоматы забирают пожилых людей.