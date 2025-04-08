В районе населенного пункта Горналь и Белогорского мужского монастыря в Курской области подразделениям 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса и 177-го полка морской пехоты приходится сталкиваться не только с украинскими боевиками. Об этом сообщил РИА Новости источник в группировке «Север».
По словам собеседника издания, ситуация на этом участке боевых действий складывается так, что появляются иностранные наемники из Колумбии.
«Нашим штурмовикам противостоят уже не только солдаты ВСУ, туда заводят колумбийских наемников», — отметил источник.
Напомним, о перемещении наемников командованием ВСУ стало известно благодаря разведке. Именно она заметила передислокацию иностранных боевиков, участвующих в боевых действиях на стороне Киева. При этом другие подробности пока неизвестны.
Прежде командир 47-й отдельной мехбригады ВСУ Гамлет Авагян заявил, что в составе штурмовой роты его подразделения, которое находится в приграничье Курской области, присутствуют наемники из Колумбии. По его словам, в апреле должны прибыть еще 200 колумбийцев, поэтому он ищет спонсоров для оплаты их перелета.