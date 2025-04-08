Прежде командир 47-й отдельной мехбригады ВСУ Гамлет Авагян заявил, что в составе штурмовой роты его подразделения, которое находится в приграничье Курской области, присутствуют наемники из Колумбии. По его словам, в апреле должны прибыть еще 200 колумбийцев, поэтому он ищет спонсоров для оплаты их перелета.