В Минобороны создадут мобильные врачебные комиссии

Минобороны рассчитывает, что это нововведение поможет уменьшить нагрузку на военно-врачебные комиссии, созданные на базе военных госпиталей. Также ожидается, что мобильные комиссии поспособствуют сокращению сроков проведения экспертизы и сделают ее более доступной, потому что иногда при прохождении врачебных комиссией собираются очереди из военнослужащих, добавили в ведомстве.