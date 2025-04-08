Омский предприниматель погиб на СВО в возрасте 48 лет

Ранее мы сообщали, что 21-летний выпускник омского колледжа искусств погиб на СВО. Владислав осваивал специальность «Библиотековедение» в период с 2019 по 2023 годы. Директор колледжа Зорина Николаевна Берковская начала мероприятие с теплых воспоминаний о Владиславе. Выразив поддержку семье, она отметила заслуги родителей в воспитании сына как истинного патриота.