Омский предприниматель погиб на СВО в возрасте 48 лет

В результате боевых столкновений в Курской области трагически погиб житель Омска Виталий Дудоров, которому исполнилось 48 лет. Сообщение о его гибели появилось в конце марта 2025 года на странице военнослужащего в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщили родственники и товарищи, Виталий Николаевич Дудоров погиб, участвуя в операциях, направленных на защиту границ Российской Федерации и освобождение Курской области от оккупантов. Поминки по усопшему состоялись в Рождественском соборе Омска. Участника специальной военной операции с почестями похоронили на Аллее героев СВО в Троицком.
Ранее мы сообщали, что 21-летний выпускник омского колледжа искусств погиб на СВО. Владислав осваивал специальность «Библиотековедение» в период с 2019 по 2023 годы. Директор колледжа Зорина Николаевна Берковская начала мероприятие с теплых воспоминаний о Владиславе. Выразив поддержку семье, она отметила заслуги родителей в воспитании сына как истинного патриота.