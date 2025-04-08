Хинштейн оценил освобождение села Гуево в Курской области

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что российская группировка «Север» освободила Гуево в Курской области, над населенным пунктом поднят флаг России.
«Час окончательного разгрома противника на Курской земле всё ближе! Верим в наших воинов, которые совсем скоро принесут нам долгожданную Победу!» — написал Хинштейн в Telegram-канале.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск «Север» развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.