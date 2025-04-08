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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 110 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на белгородском направлении, сообщило министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” на белгородском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Проходы, Турья и Миропольское Сумской области. Потери противника составили свыше 110 военнослужащих, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожено два полевых склада боеприпасов», — говорится в сводке военного ведомства.