Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера»

«Подразделениями группировки войск “Север” на белгородском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Проходы, Турья и Миропольское Сумской области. Потери противника составили свыше 110 военнослужащих, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожено два полевых склада боеприпасов», — говорится в сводке военного ведомства.