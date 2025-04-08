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Потери ВСУ в зоне действия «Центра» составили до 410 боевиков

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям в различных районах ДНР, противник потерял до 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Богдановка, Димитров, Елизаветовка, Котлино, Новосергеевка, Котляровка и Зверево в Донецкой Народной Республике.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 410 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины, в том числе два американских бронеавтомобиля “MaxxPro”. Уничтожены семь автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии», — добавили в МО РФ.