Потери ВСУ в зоне действия «Центра» составили до 410 боевиков

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Богдановка, Димитров, Елизаветовка, Котлино, Новосергеевка, Котляровка и Зверево в Донецкой Народной Республике.
«Потери украинских вооруженных формирований составили до 410 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины, в том числе два американских бронеавтомобиля “MaxxPro”. Уничтожены семь автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии», — добавили в МО РФ.