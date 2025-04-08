Потери ВСУ в зоне действия «Центра» составили до 410 боевиков

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 410 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины, в том числе два американских бронеавтомобиля “MaxxPro”. Уничтожены семь автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии», — добавили в МО РФ.