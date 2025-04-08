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Бойцы «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны противника

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, потери противника составили до 165 военнослужащих и станция РЭБ, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоная Зирка, Комар, Вольное Поле и Бурлацкое Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, три автомобиля, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.