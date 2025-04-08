Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий «Днепра»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Новоданиловка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.