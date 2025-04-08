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ВС России поразили склады оружия ВСУ и цех производства беспилотников

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов, средства ПВО сбили 102 беспилотника, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 149-ти районах», — говорится в сообщении Минобороны.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 50279 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22721 танк и других боевых бронированных машин, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23353 орудия полевой артиллерии и минометов, 33790 единиц специальной военной автомобильной техники.