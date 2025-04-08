Группировка «Север» продвинулась на Белогородском направлении
Военнослужащие «Северной» группировки атаковали три бригады и штурмовой полк противника в районах населенных пунктов Краснополье, Проходы, Турья и Миропольское Сумской области.
«Потери противника составили свыше 110 военнослужащих, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожено два полевых склада боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения «Запада» заняли выгодные позиции
Военнослужащие «Западной» группировки ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Редкодуб, Дробышево, Новое и Кировск ДНР.
Потери украинской стороны составили: порядка 220 человек, бронетранспортер, два автомобиля, шесть артиллерийских орудий, склад боеприпасов.
Группировка «Юг» улучшила тактическое положение
Бойцы «Южной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Противник потерял порядка 270 человек, два бронетранспортера, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 400 человек
Подразделения «Центральной» группировки атаковали шесть бригад противника в районах семи населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли порядка 410 боевиков, три бронетранспортера М113, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.
Группировка «Восток» продавила оборону противника
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам в районах населенных пунктов Червоная Зирка, Комар, Вольное Поле и Бурлацкое ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 165 человек. Также уничтожены три автомобиля, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы противника.
«Днепр» противостоит противнику в Запорожской и Херсонской областях
Военнослужащие «Днепра» атаковали три бригады противника в районах населенных пунктов Павловка, Новоданиловка Запорожской области и Садовое Херсонской области.
«Уничтожены до 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», — рассказали в Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по складам ракетно-артиллерийского вооружения, цеху по производству БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- три управляемые авиационные бомбы JDAM;
- семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 102 БПЛА самолетного типа.