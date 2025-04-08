Главное из брифинга Минобороны 8 апреля 2025 года: последние новости на сегодня

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по складам ракетно-артиллерийского вооружения, цеху по производству БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.