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Число пострадавших при атаке дрона в Горловке увеличилось до пяти

ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. Число пострадавших из-за удара дрона ВСУ по Горловке в ДНР увеличилось до пяти, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Количество раненых горловчан увеличилось до пяти», — написал он.

Ранее во вторник Приходько заявил, что противник с помощью БПЛА атаковал улицу Интернациональную в центре города.

Как сообщали в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, сегодня ВСУ трижды сбрасывали взрывоопасные предметы на Горловку.

Среди пострадавших — мужчина из жилого массива «Строитель», а также директор Горловского лесного хозяйства, который во время атаки находился за рулем служебного автомобиля.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.