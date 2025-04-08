Число пострадавших при атаке дрона в Горловке увеличилось до пяти

«Количество раненых горловчан увеличилось до пяти», — написал он.
Ранее во вторник Приходько заявил, что противник с помощью БПЛА атаковал улицу Интернациональную в центре города.
Как сообщали в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, сегодня ВСУ трижды сбрасывали взрывоопасные предметы на Горловку.
Среди пострадавших — мужчина из жилого массива «Строитель», а также директор Горловского лесного хозяйства, который во время атаки находился за рулем служебного автомобиля.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в нем проживали более 250 тысяч человек.