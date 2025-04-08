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Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Удар зафиксирован по пункту временной дислокации ВСУ в Чугуеве в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«В Чугуев прилетело по ПВД (пункту временной дислокации украинских войск. — Прим. ред.) на окраине», — рассказал собеседник агентства.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.