«В Чугуев прилетело по ПВД (пункту временной дислокации украинских войск. — Прим. ред.) на окраине», — рассказал собеседник агентства.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.