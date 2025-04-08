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Дрон на оптоволокне заснял прилеты снарядов ТОС с близкого расстояния

На видео попали взрывы 220-мм неуправляемых реактивных снарядов в российском приграничье.

Кадры взрывов 220-мм неуправляемых реактивных снарядов на границе Сумской и Белгородской областей, сделанные в непосредственной близости от цели с помощью управляемого через оптоволоконный кабель российского дрона-камикадзе, опубликовал Telegram-канал «НАТОптыш».

Сообщается, что на видео попали удары тяжелой огнеметной системой (ТОС) по посадкам с украинскими боевиками. Дрон работал в режиме свободной охоты и приблизился к посадкам, где засели боевики ВСУ, в этот момент по ним начала работать ТОС.

Ранее индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев рассказал, что российские ТОС позволяют военным занимать позиции противника без единого выстрела. В госкорпорации рассказали, что в зоне спецоперации применяются ТОС-2, ТОС-1 и ТОС-1А «Солнцепек».