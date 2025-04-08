Дрон на оптоволокне заснял прилеты снарядов ТОС с близкого расстояния

Сообщается, что на видео попали удары тяжелой огнеметной системой (ТОС) по посадкам с украинскими боевиками. Дрон работал в режиме свободной охоты и приблизился к посадкам, где засели боевики ВСУ, в этот момент по ним начала работать ТОС.