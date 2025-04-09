На Ставрополье объявили беспилотную опасность

Позже очевидцы сообщили, что серия взрывов произошла над Саратовской областью и Краснодарским краем. По словам местных жителей, не менее пяти взрывов прогремело над Энгельсом. В небе была видна серия вспышек. Перед этим люди слышали звук пролета беспилотника.