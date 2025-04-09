В Таганроге объявлена беспилотная опасность

На территории города Таганрога объявлена беспилотная опасность. Об этом в телеграм-канале официально сообщила жителям глава города Светлана Камбулова.
«Внимание! Объявлена беспилотная опасность! Работают системы противовоздушной обороны», — сообщила градоначальница.
Власти рекомендовали жителям соблюдать все необходимые меры безопасности. В частности — как можно быстрее покинуть открытые участки улиц, постараться зайти в помещение, однако при этом — ни в коем случае не подходить к окнам.
Ранее вечером 8 апреля российские средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Пензенской области.
Позже появились сообщения, что над Азовским морем и Ростовской областью за 15 минут были успешно уничтожены пять БПЛА ВСУ, при этом обошлось без жертв и разрушений.