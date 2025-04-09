Рисовавшую картины кровью военнослужащую ВСУ ликвидировали в зоне СВО

Украинская военнослужащая Маргарита Половинко, которая известна тем, что рисовала некоторые картины кровью, была ликвидирована в зоне проведения спецоперации, сообщил Telegram-канал «Военндело».
Она родилась в 1994 году в Кривом Роге. Авторы публикации отмечают, что на своих рисунках украинка изображала российских военных.
Половинко служила в 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ.
Напомним, 7 апреля появилась информация, что в интернете опубликовали ролик о 18-летнем украинском военном Александре Самойловиче, которого недавно уничтожили в зоне спецоперации. Видеозапись смонтировали на основе кадров, которые молодой человек выкладывал в соцсетях. Он служил в националистическом батальоне «Волки Да Винчи».