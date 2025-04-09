Рисовавшую картины кровью военнослужащую ВСУ ликвидировали в зоне СВО

Напомним, 7 апреля появилась информация, что в интернете опубликовали ролик о 18-летнем украинском военном Александре Самойловиче, которого недавно уничтожили в зоне спецоперации. Видеозапись смонтировали на основе кадров, которые молодой человек выкладывал в соцсетях. Он служил в националистическом батальоне «Волки Да Винчи».