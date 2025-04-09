Слюсарь: В Ростовской области ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ

Упавшими обломками беспилотников ВСУ повреждена кровля в доме и гараже в Зернограде Ростовской области и крыша дома в Донецке Ростовской области. Об этом информировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Украинские военные атакуют объекты на территории Ростовской области при помощи БПЛА в ночь на среду 9 апреля, сообщил Слюсарь.
«С вечера уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, Каменском, Неклиновский, Чертковском, Тарасовский и Миллеровском районах», — написал он в опубликованном в Telegram-канале релизе, добавив, что отражение атаки продолжается.
Накануне сообщалось, что на территории города Таганрога объявлена беспилотная опасность.
Тем временем еще два беспилотника ВСУ уничтожены над Белгородской областью 8 апреля.
Также сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) армии России сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Пензенской области вечером во вторник, 8 апреля.