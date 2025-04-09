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Слюсарь: силы ПВО в Ростовской области отражают атаку беспилотников ВСУ

Врио губернатора отметил, что, по предварительным сведениям, ранения людей удалось избежать.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

«С вечера уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, Каменском, Неклиновском, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах», — написал он в своём Telegram-канале.

Врио губернатора уточнил, что в Зернограде в результате падения фрагментов сбитого дрона повреждена кровля в доме и гараже. В Донецке Ростовской области из-за осколков БПЛА пострадала крыша дома.

Слюсарь отметил, что, по предварительным сведениям, ранения людей удалось избежать. Он подчеркнул, что нападение ВСУ продолжается, и призвал граждан не подходить к окнам. Для противодействия атаке задействованы система ПВО и средства подавления.

Напомним, 8 апреля глава Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал, что в Сердобском районе российские военные уничтожили два беспилотника ВСУ. Губернатор призвал население не фотографировать и не снимать на видео места происшествий, а также не распространять ролики и снимки в соцсетях.