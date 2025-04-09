Слюсарь: силы ПВО в Ростовской области отражают атаку беспилотников ВСУ

Напомним, 8 апреля глава Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал, что в Сердобском районе российские военные уничтожили два беспилотника ВСУ. Губернатор призвал население не фотографировать и не снимать на видео места происшествий, а также не распространять ролики и снимки в соцсетях.