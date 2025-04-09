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Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Экипаж самолета Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временного дислокации противника в приграничном районе Курской области. Истребительное-авиационное прикрытие обеспечил экипаж самолета Су-35с с авиационными управляемыми ракетами класса “воздух-воздух”. После выполнения боевого задания экипажи успешно вернулись на аэродром базирования. По докладу разведки цель была успешно поражена», — говорится в сообщении.

В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.

Во вторник стало известно о взятии под контроль приграничного села Гуево.