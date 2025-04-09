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Бомбардировщик Су-34 нанёс удар по пункту дислокации ВСУ под Курском

Самолёт прикрывал истребитель Су-35с с авиаракетами класса воздух-воздух .

Российские военные поразили пункт временной дислокации Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанёс экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. В МО отметили, что самолёт прикрывал экипаж многофункционального истребителя Су-35с с авиаракетами класса «воздух-воздух».

«После выполнения боевого задания экипажи успешно вернулись на аэродром базирования. По докладу разведки цель была успешно поражена», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что вертолёты Ка-52М («Аллигатор»), Ми-28НМ («Ночной охотник») и Ми-8ПСГ уничтожили блиндажи ВСУ в Курской области.

Также стало известно, что штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорному пункту Вооружённых сил Украины под Курском.