Бомбардировщик Су-34 нанёс удар по пункту дислокации ВСУ под Курском

Российские военные поразили пункт временной дислокации Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанёс экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. В МО отметили, что самолёт прикрывал экипаж многофункционального истребителя Су-35с с авиаракетами класса «воздух-воздух».
«После выполнения боевого задания экипажи успешно вернулись на аэродром базирования. По докладу разведки цель была успешно поражена», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что вертолёты Ка-52М («Аллигатор»), Ми-28НМ («Ночной охотник») и Ми-8ПСГ уничтожили блиндажи ВСУ в Курской области.
Также стало известно, что штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорному пункту Вооружённых сил Украины под Курском.