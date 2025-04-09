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Группировка «Центр» уничтожила опорные пункты ВСУ с закрытых огневых позиций

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Экипажи танков Т-80БВМ 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с закрытых огневых позиций на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Экипажи танков обеспечивают высадку штурмовиков в лесополосах и населенных пунктах, помогают им закрепиться на занятых позициях, срывают ротацию личного состава ВСУ, уничтожают опорные пункты противника и бронетехнику, в том числе западного производства. Благодаря работе танкистов ведение ответного огня для противника становится практически невозможным. Кроме того, огневое поражение противника ведется преимущественно с закрытых огневых позиций по навесной траектории с постоянной корректировкой огня операторами беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии принимают участие в СВО с самого начала. Они участвовали в освобождении Авдеевки, Украинска, Селидово и других населенных пунктов Луганской и Донецкой Народных Республик, добавили в ведомстве.