Группировка «Центр» уничтожила опорные пункты ВСУ с закрытых огневых позиций

«Экипажи танков обеспечивают высадку штурмовиков в лесополосах и населенных пунктах, помогают им закрепиться на занятых позициях, срывают ротацию личного состава ВСУ, уничтожают опорные пункты противника и бронетехнику, в том числе западного производства. Благодаря работе танкистов ведение ответного огня для противника становится практически невозможным. Кроме того, огневое поражение противника ведется преимущественно с закрытых огневых позиций по навесной траектории с постоянной корректировкой огня операторами беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.