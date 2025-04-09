Нукутский район простится с погибшим бойцом СВО Игорем Бутаковым

В зоне СВО погиб житель посёлка Новонукутский Иркутской области Игорь Андреевич Бутаков. Боец, служивший оператором БПЛА, погиб при выполнении боевого задания 20 марта 2025 года, об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию Нукутского района.
Игорь Бутаков родился 9 июля 2001 года в Иркутске. Вырос в поселке Новонукутский, окончил местную школу и Заларинский агропромышленный техникум. После срочной службы в армии заключил контракт с министерством обороны и служил в Иркутске-45. В 2022 году поступил в Иркутский государственный аграрный университет. В зону СВО был направлен в сентябре 2024 года.
Прощание с Игорем Бутаковым состоится 9 апреля в поселке Новонукутский.