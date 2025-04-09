Нукутский район простится с погибшим бойцом СВО Игорем Бутаковым

Игорь Бутаков родился 9 июля 2001 года в Иркутске. Вырос в поселке Новонукутский, окончил местную школу и Заларинский агропромышленный техникум. После срочной службы в армии заключил контракт с министерством обороны и служил в Иркутске-45. В 2022 году поступил в Иркутский государственный аграрный университет. В зону СВО был направлен в сентябре 2024 года.