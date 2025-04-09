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Марочко: силы РФ нарушили логистику ВСУ у освобожденной Катериновки в ДНР

ЛУГАНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Российские военнослужащие со взятием под огневой контроль участка автодороги у освобожденной 7 апреля Катериновки в Донецкой Народной Республике практически лишили ВСУ снабжения с изюмского направления. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«В результате освободительных действий и продвижения наших войск под огневой контроль взят участок автодороги западнее Катериновки. Таким образом, отрезок трассы Новое — Петровское (украинское название — Грековка) стал практически недоступен для логистических поставок вооруженных формирований Украины. Это существенно осложнит снабжение украинских боевиков в Петровском с изюмского направления», — сказал он.