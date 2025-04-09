Марочко: силы РФ нарушили логистику ВСУ у освобожденной Катериновки в ДНР

«В результате освободительных действий и продвижения наших войск под огневой контроль взят участок автодороги западнее Катериновки. Таким образом, отрезок трассы Новое — Петровское (украинское название — Грековка) стал практически недоступен для логистических поставок вооруженных формирований Украины. Это существенно осложнит снабжение украинских боевиков в Петровском с изюмского направления», — сказал он.