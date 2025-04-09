Украинский дрон застрял в бельевых веревках в российском городе

Беспилотник самолетного типа запутался в бельевых веревках и застрял во дворе многоквартирного жилого дома в населенном пункте Аксай Ростовской области. Об этом информировал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Инцидент произошел в ночь на среду 9 апреля во время атаки украинских БПЛА.
«Пострадавших среди людей и разрушений конструкций дома нет. Однако из-за угрозы возможной детонации проведена эвакуация жильцов», — сообщил чиновник, уточнив, что эвакуировать пришлось жильцов 48 квартир.
Также Слюсарь сообщил, что упавшими обломками беспилотников ВСУ повреждена кровля в доме и гараже в Зернограде Ростовской области и крыша дома в Донецке Ростовской области.
Тем временем еще два беспилотника ВСУ уничтожены над Белгородской областью 8 апреля.
Также сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) армии России сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Пензенской области вечером во вторник, 8 апреля.